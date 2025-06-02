Çorum’un Osmancık ilçesinde hizmet veren Osmancık Vergi Dairesi Müdürlüğü, vergi borcunu ödemek için gelen mükellefleri kolonya ve çikolata ikramıyla karşılıyor.

Osmancık Vergi Dairesi’nin başlattığı uygulama kapsamında, ödeme işlemleri için kuruma gelen mükellefler, girişte kolonya ikramı ve çikolata sürpriziyle karşılaşıyor. Resmi dairelerde genellikle alışık olunmayan bu samimi yaklaşım, vatandaşlar arasında olumlu geri dönüşlere sebep oldu. Vatandaşlar, sadece ödemelerini gerçekleştirmekle kalmayıp aynı zamanda hoş bir sürprizle karşılaştıkları için memnuniyetlerini ifade ediyor.