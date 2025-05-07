Çorum’da şehir merkezinde dilendirilen çocuklar, zabıta ekipleri tarafından toplanarak ailelerine teslim edildi. Aileleri uyaran zabıta ekipleri çocukların tekrar dilendirilmesi halinde işlem başlatılacağını söyledi.

Çorum Belediyesi, şehir genelinde çocuk dilenciliğine karşı denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özellikle yoğun yaya trafiğinin bulunduğu cadde ve sokaklar, kavşaklar ile market önlerinde dilendirilen çocuklara yönelik harekete geçti. Zabıta ekipleri tarafından toplanan çocuklar ailelerine teslim edildi.

Dilendirilen çocukların ailelerine uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, aynı durumun tekrarlanması halinde haklarında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, "Çocuklarımızın sokaklarda dilendirilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Ekiplerimiz bu konuda kararlılıkla çalışmalarını sürdürecek" dedi.