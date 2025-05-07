Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından gönüllülük esasıyla hazırlanan ve çevresel performans göstergelerini içeren 2024 Yılı Sera Gazı Emisyon Raporu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından doğrulanarak resmi belgeye bağlandı.

Üst üste 3 yıl

Üç yıl üst üste doğrulama alan Antalya OSB Bölge Müdürlüğü, bu yönüyle Türkiye’de çevresel şeffaflık ve kurumsal sürdürülebilirlik açısından öncü OSB’ler arasında yer aldı. Denetimler, 17-18 Nisan 2025 tarihlerinde TSE Muayene ve Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilirken, Sera Gazı Emisyon Beyanı 22 Nisan 2025 tarihinde resmi olarak doğrulandı.

Emisyonlarda dikkat çeken düşüşler

Antalya OSB Bölge Müdürlüğü’nün 2024 yılı Sera Gazı Emisyon Raporu’nda dikkat çeken en önemli başlıklardan biri, önceki yıla kıyasla birçok alanda sağlanan sera gazı emisyon düşüşleri oldu. En belirgin iyileşme, ürün imalatı kaynaklı emisyonlarda yaşandı. Bu kategoride yer alan sera gazı emisyonlarında 2023 yılına oranla yüzde 64 oranında azalma gerçekleşti.

Araç yakıt emisyonları da düştü

Araç yakıtlarından kaynaklı emisyonlarda da azalma dikkat çekti. Bu kategoride yer alan sera gazı emisyonlarında yüzde 20,20 oranında azalma oldu. Bu gelişme, Antalya OSB Bölge Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen yakıt optimizasyonu ve araç kullanımında verimlilik artırıcı uygulamaların etkili olduğunu ortaya koydu. İş seyahatlerinden ve konaklamalardan kaynaklı emisyonlar ise 2023 yılına göre ciddi bir iyileşme gösterdi. 2024 yılında bu kategoride yer alan sera gazı emisyonlarında yüzde 84,65 oranında azalma sağlandı. Bu düşüş, dijital toplantıların yaygınlaşması ve çevre dostu ulaşım tercihlerinin artmasıyla ilişkilendiriliyor. Benzer şekilde, personel servis taşımacılığından kaynaklı emisyonlarda küçük de olsa bir iyileşme kaydedildi ve yüzde 1,72 oranında emisyon azalımı sağlandı.

Belgeli çevreci

Antalya OSB Bölge Müdürlüğü, TS EN ISO 14064-1:2019 standardına uygun olarak hazırlanan bu raporun yanı sıra, daha önce TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi ve TSE Gümüş Seviye Yeşil OSB belgelerini de alarak çevre dostu yapısını pekiştirdi. Antalya OSB Yönetimi bu belgelere sahip olarak ve sera gazı emisyon oranlarında toplamda yüzde 50,33 oranında bir azalma sağlayarak yalnızca yasal uyumu değil, aynı zamanda çevresel liderlik vizyonunu da ortaya koymuş oldu.

Başkan Gönen: "Hedef değil sorumluluk"

Sürdürülebilirlik vizyonunu bir adım daha ileriye taşıyan Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen, yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl üçüncü kez hazırladığımız Sera Gazı Emisyon Raporumuzda beyan ettiğimiz sera gazı emisyon düşüş oranı, Antalya OSB olarak çevreye verdiğimiz değerin ve bu konuda yürüttüğümüz stratejik çalışmaların somut bir çıktısıdır. Her alanda olduğu gibi çevresel sürdürülebilirlikte de örnek OSB olma misyonumuzu sürdürüyoruz. Karbon salımındaki bu önemli düşüş, ekiplerimizin özverili çalışmaları, sanayicilerimizin katkısı ve teknolojiyi doğru kullanan altyapımız sayesinde mümkün oldu. Hedefimiz, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak."

Antalya OSB Bölge Müdürlüğü’nün, 2025 ve sonrasında da sürdürülebilirliği merkeze alan stratejilerine devam edeceğini belirten Gönen, emisyon izleme sistemlerinin güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ve atık yönetimi gibi alanlarda yeni projeler hayata geçirileceğini söyledi. Gönen, "Antalya OSB, çevreye duyarlı üretim, enerji verimliliği, su yönetimi ve toplumsal sorumluluk alanlarındaki çalışmalarıyla Yeşil OSB uyum kriterlerini sağlamada örnek bir yapıya sahiptir" dedi.