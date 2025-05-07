Çorum’un Sungurlu ilçesinde tespit edilen şap hastalığı sebebiyle 1 köy karantinaya alınırken, hayvan pazarı da kapatıldı.

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Kemallı köyü, şap hastalığının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Şap hastalığı sebebiyle ilçedeki hayvan pazarı da ikinci bir emre kadar kapatıldı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hicabi Berişbek,"İlçemiz Kemallı köyünde çıkan şap hastalığı nedeniyle, Kemallı köyü ve 10 km yarı çapında bulunan bölge karantina altına alınmış, koruma ve gözetim bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bu bölgede ve ilçe merkezinde bulunan hayvan Pazarına hayvan giriş ve çıkışı yasaklanmıştır. Hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. Yasağa uymayanlar hakkında gerekli İdari İşlemler yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.