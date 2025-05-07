Antalya’nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Taşbaşı Sokak’taki makilik alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın esnasında bölgede safari turu yapan turist kafilesi, yolların kapalı olması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.