Çorum’da kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Osmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şevket Kaya yönetimindeki 19 KT 934 plakalı otomobil, sürücünün yoldaki dubaya çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, araçta bulunan Emine Kaya, E.M.K. ve E.K. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.