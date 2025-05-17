Çorum’da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk kez düzenlenen RoboFest Robot Yarışması, büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmada 16 farklı okuldan 110 öğrenci, 44 robotla 4 ayrı kategoride mücadele etti.

Çorum’da İl Milli Eğitim müdürlüğü tarafından ilk kez düzenlenen Robofest Robot Yarışması renkli anlara sahne oldu. Yarışmaya 16 farklı okuldan 110 öğrenci, 23 danışman öğretmen rehberliğinde geliştirdikleri 44 robotla 4 ayrı kategoride mücadele etti. Hitit Üniversitesi öğretim üyelerinin jüri olarak görev aldığı yarışmada dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Yarışmada başarılı olan öğrencilere kupa, madalya ve sırt çantası hediye edildi. Yarışmanın amacının öğrencilerin kodlama, matematik, fizik ve teknoloji alanlarına olan ilgisini artırmak ve bu alanlardaki becerilerini geliştirmek olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, "Öğrenciler bu yarışmayla kendilerini geliştirmenin yanı sıra, akranlarıyla da seviyelerini karşılaştırma imkânı buldular" dedi.

Hakem heyeti ve teknik ekibe teşekkür belgeleri, danışman öğretmenlere ve öğrencilere ise katılım belgeleri verildi. Ödül töreni, öğrenciler ve öğretmenlerin gurur dolu anlarına sahne oldu. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, Şube Müdürü Müslim Kılıç ve hakem heyeti katıldı.