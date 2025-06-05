Çorum’un Osmancık ilçesinde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen konser etkinliği, yaşlı bireylere moral kaynağı oldu.

Osmancık Kent Konseyi Korosu’nun seslendirdiği şarkı ve türkülere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde konaklayan yaşlı bireyler hem duygusal anlar yaşadı hem de doyasıya eğlendi. Folklor Öğretmeni Özkan Arslan’ın koro şefliğini üstlendiği konserde, yaşlı bireyler şarkılara eşlik etti.

Etkinliğin sonunda Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sema Tüfeker Okutan tarafından huzurevi sakinlerine Atatürk tablosu hediye edildi. Konsere ilçe protokolü de katıldı.