Çorum Belediyesi, şehrin altyapısını güçlendirecek 25 milyon euro değerindeki Atık Su Arıtma ve Ana Kolektör Hattı Projesi için harekete geçti.

Çorum Belediyesi Avrupa Yatırım Bankası’ndan sağlanacak kredi ile şehrin alt yapını güçlendirmek için 25 milyon euro değerindeki Atık Su Arıtma ve Ana Kolektör Hattı Projesi için çalışmalara başladı. Ankara Yolu 7. kilometrede bulunan ve 2001 yılında faaliyete geçen mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesinin artık yetersiz kaldığına dikkat çeken Başkan Aşgın, yeni projeyle birlikte azot ve fosfor giderimi yapabilen, ileri biyolojik arıtma özelliğine sahip, çevre dostu ve son teknoloji bir sistemin kurulacağını açıkladı. Proje kapsamında, şehir merkezinden atık suyu taşıyan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ana kolektör hattı da yenilenecek. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda ve 1600Q çapında inşa edilecek yeni hatla birlikte arıtma kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

25 milyon euroluk projenin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından ihale sürecine geçilecek.

Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı’nda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "Valimiz Ali Çalgan, milletvekillerimiz Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve AK Parti İl Başkanımız Yakup Alar ile birlikte Sayın Bakanımıza projelerimizi sunduk. Sayın Bakanımız da Atık Su Arıtma ve Ana Kolektör Hattı’nın ihale sürecinin başlatılması talimatını verdi" dedi.

Projeyle ilgili teknik sürecin başladığını ifade eden Başkan Aşgın "İller Bankası Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir, Ankara Bölge Müdürü Şenol Pergel ve beraberindeki teknik heyetin Çorum’a gelerek sahada incelemelerde bulundu bu dev yatırımın şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere tüm destekçilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.