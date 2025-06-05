Çorum Belediyesi’nin yürüttüğü kentsel dönüşüm projelerine ilişkin yapılan çalışmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kale ve Mimar Sinan mahallelerinde dönüşüm çalışmalarının başlatılması için talimat verdi.

Çorum Belediyesi tarafından kentsel dönüşüme alınması gereken mahalleler için yapılan projede, Çorum Valisi Ali Çalgan,Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve beraberindeki heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede Çorum’daki kentsel dönüşüm projeleri masaya yatırıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Bakan Kurum, Kale ve Mimar Sinan mahallelerinde dönüşüm çalışmalarının başlatılması için talimat verdi.Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, Kale Mahallesi’nde daha önce planlanan dönüşüm alanının genişletildiği duyuruldu. Yeni düzenlemeyle birlikte Eski İtfaiye Yokuşu ve Han Camii çevresi de kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Belediye yetkilileri, bölgede hak sahipleriyle yeniden görüşmelere başlanacağını bildirdi.Mimar Sinan Mahallesi için ise kentsel dönüşüm çalışmalarının etaplar halinde başlatılacağı ifade edildi. Projeye ilişkin hazırlıkların son aşamaya geldiği, kısa süre içerisinde dönüşüm sürecinin ilan edilerek uygulamaya konulacağı belirtildi.Başkan Aşgın, Kale Mahallesi’nde hak sahipleriyle görüşmelere tekrar başlanacağını, Mimar Sinan Mahallesi’nde ise etapların belirlenmesiyle sürecin adım adım ilerleyeceğini vurguladı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Mahallelerimize yönelik hazırladığımız projeleri Sayın Bakanımıza sunduk. Kendileri de projelerimize büyük destek verdi. Yakın ilgileri için teşekkür ediyorum. Kale ve Mimar Sinan mahalleleri için dönüşümün startını vermiş bulunuyoruz" dedi.