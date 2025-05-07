Çorum Belediyesi tarafından kurban kesimlerini modern ve hijyenik şartlarda gerçekleştirmek amacıyla kurulan "Online Kurban Kesim Randevu Sistemi", a Mayıs Cuma günü itibariyle hizmete açılıyor.

Çorum Belediyesi kurban bayramının yaklaşmasıyla "Online Kurban Kesim Randevu Sistemi" ile çorum halkına hizmet vermeyi planlıyor.

Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasının Kurban Bayramı boyunca hizmet vereceğini açıklayan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, " Mezbahamızda kesimler hijyenik ortamda Veteriner Hekim Kontrolünde, deneyimli personelimizle, gelişmiş teknolojik araçlardan faydalanılarak, İslami usullere riayet edilerek yapılıyor. Kurban Bayramı süresince mezbahamızda Bayramın 1. günü sadece büyükbaş hayvan kesimi yapılacak, bayramın 2. ve 3. gününde ise hem büyükbaş hem de küçükbaş kurban kesimi yapılacak. Vatandaşlarımız 9 Mayıs Cuma gününden itibaren online kurban kesim sistemimize kayıt yaptırarak, büyükbaş kurbanlıkları için ’randevu al’ kısmına girdikten sonra burada ’paylamalı’ ya da ’paylaması’ olarak sıralarını alabilecekler. Kurban kesim sıralarında ’paylamalı’ kesimi seçenler hisse sayısını, tarih ve sırasını seçerek kesim sırasını alırken, yine ’paylamasız’ kısmını seçenler tarih ve sırasını girerek kesim sırasını alabilecekler. ’Paylamalı’ sıra alanlara kurbanlıkları, girmiş oldukları hisse sayısına göre paylanmış olarak aynı gün içinde teslim edilirken, ’paylamasız’ sıra alanlara ise, kurbanlıkları 4 veya 6 parçaya bölünüp karkas olarak hemen kesim sonrası teslim edilecek. Vatandaşlarımızın Online Kurban Randevu sistemimize kayıt yaptırabilmeleri için kendi kimlik bilgileri dışında, 2 hissedarının da isim, soy isim, TC. kimlik numaraları, gün, ay ve yıl olarak doğum tarihleri ile hissedarlarının telefon numaralarını da hazırda bulundurmaları gerekmektedir. Kurban Bayramının 1. Günü 1-150 arasında kurban kesim sırası alanların, kurbanlıklarını 5 Haziran Perşembe günü saat 15.00’e kadar Halk Et Kombinamıza getirmeleri gerekmektedir. Kurbanını Halk Et Kombinamızda kestirmek isteyen vatandaşlarımız online olarak kesim sırasını alarak, gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını mezbahanemize getirebilir" dedi.