Hakkari’de 5 ayrı adrese eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik yürüttüğü kapsamlı çalışma kapsamında örgütlü şekilde hareket ettikleri tespit edilen 3 şüpheli hakkında takipli faaliyet başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilere ait toplamda 50 milyon TL tutarında işlem hacmine sahip banka hesapları tespit edildi. Bu kapsamda, Hakkari’de 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilere ait 44 adet masaüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 3 adet harici hard disk, 2 adet USB bellek, 1 adet DVR kayıt cihazı ele geçirilerek el konuldu. Ayrıca, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında şüphelilerin banka hesapları ve kripto cüzdanlarına da el konuldu.

Yetkililer, vatandaşların internet ortamında güvenliğinin sağlanması ve Hakkari’nin huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.