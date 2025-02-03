Nesine 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Tekirdağ temsilcisi Çorluspor 1947 ligin 18. haftasında Çorlu General Basri Saran Stadyumu’nda konuk ettiği Bursa ekibi Mustafa Kemalpaşaspor takımını 3-1’lik skorla geçerek hanesine 3 puanı yazdırdı ve zirve takibini sürdürdü.

İlk yarısını 2-0 öne tamamladığı karşılaşmayı 3-1 kazanarak 3 puanına sahibi olan sarı - kırmızılılarda maçtan sonra yönetim, futbolcu ve taraftarlara bütünleşerek galibiyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Nesine 3. Lig 3. Grup’ta lider 52 Orduspor FK takımının 5 puan gerisinde 33 puanla 4. sırada yer alan Çorluspor 1947 gelecek hafta zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maçta Balıkesir deplasmanında ligin 3. sırasında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor takımı ile karşı karşıya gelecek.