Tekirdağ Çorlu’da yolda oluşan çukura araç tekerleğinin düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

Geçmiş yıllarda yol çökmelerinin meydana geldiği Kılıç Sokak’ta aylar sonra benzer bir olay yaşandı. Yol ortasında çökme nedeniyle deliğe benzer çukura bir otomobilin tekerleği daldı. Sürücü, küçük çaplı maddi hasar gören otomobilini yol kenarına çekerek, tutanak tutulması için trafik ekibi talep etti.

Olay yerine gelen trafik polisinin uyarısı sonrası belediye ekiplerinin deliği kapatması istendi. Yapılan çağrı üzerine bölgeye gelen Çorlu Belediyesi ekiplerince çukura mıcır dolduruldu.

Sokak esnafı, mıcır atılan yerin daha da sağlamlaştırılmasını istedi.