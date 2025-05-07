Tekirdağ’ın Çorlu’ ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Emlak Konut Ergen Vadisi İlkokulu bahçesine okul aile birliği ve hayırseverlerin katkıları ile spor kompleksi kazandırıldı.

Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu bahçesine okul yönetimi, okul aile birliği ve hayırseverlerin katkıları sonucu öğrencilerin beden, ruh ve sosyal gelişimine katkı sunmak, farklı eğitim ve öğrenme ortamları oluşturmak, sportif yarışmalara hazırlanan öğrencilere iyi bir çalışma ortamı sunmak amacıyla spor tesisi yaptırıldı.

Tesisin açılışı Çorlu Kaymakamı Murat Eren, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve protokol üyelerinin de bulunduğu davetliler tarafından yapıldı.

Açılış sonrası tesisin yapımında emeği geçen hayırseverler ve Okul Aile Birliğine günün anısına plaket takdim edildi.