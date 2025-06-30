Corendon Airlines, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde "Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde bir kez daha yer alarak, hizmet ihracatında en başarılı ilk 10 firma arasında 8’inci oldu.

Havacılık sektöründe 20. yılını kutlayan Corendon Airlines, bu yıl da "Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı" arasında yer aldı. 150 binden fazla ihracatçı firma arasından listeye giren şirket, aynı zamanda hizmet ihracatı alanında da sektörünün en başarılı ilk 10 firması arasında yer aldı.

"Uçuş ağımızı her geçen gün genişletmeye ve Türkiye turizmine daha fazla katkı sağlamaya kararlıyız"

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yıldıray Karaer, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kuruluşumuzun 20. yılında Türkiye’nin ihracat şampiyonları arasında yer bulmak bizi hem gururlandırıyor hem de yeni başarılara ulaşma yolunda motive ediyor. Geçen 20 yıl boyunca 109 ülkeye ve 542 farklı havalimanına düzenlediğimiz uçuşlarla milyonlarca yolcumuzu taşıdık. Bugün 35 uçaklık modern filomuzla yılda 10 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veriyoruz. ’Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı’ listesinde bir kez daha yer almak ve havacılık sektöründe en çok hizmet ihracatı yapan ilk 10 firma arasında bulunmak bizim için büyük bir onur. Uçuş ağımızı her geçen gün genişletmeye, doluluk oranlarımızı artırmaya ve Türkiye turizmine daha fazla katkı sağlamaya kararlıyız. 2 bini aşkın uzman çalışanımızla Corendon markasını küresel ölçekte daha da ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz."

2024 yılında doluluk oranını yüzde 86,20 seviyesine çıkaran Corendon Airlines, her yıl milyonlarca turisti Türkiye’ye taşıyarak turizm ihracatına stratejik katkı sunmayı sürdürüyor. Hava yolu şirketi, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda uçuş programını genişletmeye ve küresel ölçekteki marka gücünü daha da ileriye taşımaya odaklanıyor.