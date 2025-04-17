Corendon Airlines, gökyüzündeki 20’nci yıldönümünü unutulmaz bir etkinlikle taçlandırdı. 12 Nisan 2025 Cumartesi günü, Avrupa ve Mısır’daki 32 farklı havalimanından yapılan yaklaşık 80 uçuşta sürprizler hazırlayan hava yolu şirketi, yıldönümünü yolcularıyla birlikte kutlamanın gururunu yaşadı.

İlk uçuşunu 12 Nisan 2005 tarihinde gerçekleştiren Corendon Airlines, geçen süreçte Avrupa’nın saygın hava yollarından biri haline geldi. Hava yolu şirketi, sektördeki 20. yılını bu uzun ve başarılı yolculukta her zaman yanında olan yolcularıyla birlikte kutladı.

12 Nisan 2025’te, Avrupa ve Mısır’daki 32 havalimanından kalkan yaklaşık 80 uçuşta, yolculara özel olarak hazırlanan dostluk bileklikleri hediye edilirken, tatlı bir sürpriz olarak lezzetli çikolatalar da ikram edildi. Hava yolu şirketinin bu jesti, gökyüzünde adeta bir festival havası oluştururken, markanın yolcularına duyduğu minnet ve bağlılığı içten bir şekilde ortaya koyarak beğeni topladı.

"20 yıldır turizm ve havacılık sektörlerinde hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz"

Gökyüzündeki 20’nci yıllarının coşkusunu binlerce Corendon yolcusuyla paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirten Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Corendon Airlines olarak, tam 20 yıldır turizm ve havacılık sektörlerinde hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Her yıl yaklaşık 500 bin turisti ülkemize getirerek turizme önemli katkılar sağlıyoruz. Faaliyetlerimizi ilk günkü inanç ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi hizmetlerimiz, güçlü filomuz ve müşteri memnuniyetini odağına alan vizyonumuzla gökyüzünde başarı hikâyesi yazmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı dönüm noktasında tüm yolcularımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyor, nice başarılı ve güvenli uçuşlara birlikte imza atmayı diliyoruz."