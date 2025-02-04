AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu’nun bu sefer ki çalışması; serbest bölge de ki sanayicilerin sıkıntı yaşadığı dahilde işleme rejimi konusu oldu.

Sık sık Kayseri Serbest Bölge’de ki sanayicilerle bir araya gelerek sorunları dinleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, iş insanlarından gelen talepleri yerinde alıyor. Bir önceki görüşmesinde sanayicilerden gelen bölge içi satışlardan alınan kurumlar vergisi konusunu ele alan Çopuroğlu, sanayicileri Ankara’da ağırlayarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ziyarette bulunmuştu. Şaban Çopuroğlu’nun girişimlerinin ardından sanayicilerin yaşadığı sıkıntının önümüzdeki günlerde çözüme kavuşacağı belirtildi.

Sıradaki sorun dahilde işleme rejimi

Kayseri Serbest Bölgesi’ni yeniden ziyaret eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sanayicilerden gelen dahilde işleme rejimi sorununu ele aldı. Sanayicilerin sorunları ile yakından ilgilenen Çopuroğlu; bakanlık nezdinde girişimde bulunacağını belirtti. Sanayicileri birlikte ilgili bakanlıklarla birebir görüşme yapacağının sözünü veren Milletvekili Çopuroğlu; üretime ve istihdama katkı veren kim varsa yanında olduğunu ve olacağını dile getirdi.