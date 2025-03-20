Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde boş araziye çöp döken şahısları uyardığı için darp edilen Orhangazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdemir, olaydan hemen sonra yine boş araziye çöp döküldüğünü iddia etti.

Geçtiğimiz 12 Mart tarihinde iddiaya göre özel mülk olan boş araziye kamyonetle çöp döken 4 şahsı uyaran 60 yaşındaki Orhangazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdemir, maruz kaldığı küfürlerin ardından darp edilmişti. Darp edildikten sonra İhlas Haber Ajansı muhabirine röportaj veren Erdemir’e ülke çağından destek gelmişti. Mahallesi Muhtarı Hüseyin Erdemir’in iddiasına göre yine aynı şahıslar darp olayından 2 gün sonra boş araziye tekrar çöp döktü. Muhtar Erdemir, şahısların peşini bırakmayacağını belirtti.

"Bunların üzerine gitmeye devam edeceğim"

Muhtar Hüseyin Erdemir, "Onlarla biz mahkemelik olduk, karakolda ifadelerini falan aldılar. Yine sağ olsun duyarlı vatandaşlarımız telefonlarıyla kaydetmişler. Geçen sefer döktükleri aynı yerin bir kilometre üst tarafına yine iki araba çöp dökmüşler. Hayret ediyorum, hiç kimseden de çekinmiyorlar. Buradan tüm zabıtalara ve polislere seslenerek tekrar şikâyetçi oluyorum; lütfen ilgilensinler ve gereğini yapsınlar. Burası yolgeçen hanı değil, Orhangazi mahallemiz oksijeni en bol olan mahalle ve Eskişehir’in en çok kullandığı mahallelerden bir tanesi. Ben bunların üzerine gitmeye devam edeceğim. Darp olayı olduktan sonra ertesi gün aynı saatlerde tekrar yaşanıyor bu olay, saat 1 gibi ve kamera kayıtları da var. Aynı plaka, aynı şahıslar. 4 kişi gidip yine moloz döküyorlar. Neyden cesaret aldıklarını hiç anlamıyorum" dedi.