Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Motosiklet Kulübü tarafından “Motosiklet İleri ve Güvenli Sürüş Teori Eğitimi” Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Eroğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Eğitim Kurulu Başkan Vekili Zafer Ünden, ÇOMÜ Motosiklet Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ender Ali Uluç, akademisyenler, öğrenciler ve Çanakkale’den birçok motor kulübü katılım sağladı.

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya günümüzde motosiklet kullanımının her geçen gün arttığını belirterek Motosiklet İleri ve Güvenli Sürüş Teori Eğitiminin çok önemli olduğunun altını çizdi ve eğitimin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Plaket takdimin ardından etkinlik, TMF A Sınıfı Eğitmeni Murat Bayram’ın Motosiklet İleri ve Güvenli Sürüş başlıklı eğitimi ile devam etti.