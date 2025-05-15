9-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ‘Çölyak Hastalığı Farkındalık Haftası’ kapsamında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik girişinde Çölyak hastalığı farkındalığı oluşturmak için bilgilendirme standı açıldı.

Gastaroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Burak Özşeker, Doç. Dr. Mehmet Suat Yalçın ve Gastroenteroloji ekibi tarafından kurulan standı hastane yönetim ekibi ziyaret etti. Stantta hastaneye gelen vatandaşlara broşürler dağıtılarak hastalık hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Gastaroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Burak Özşeker, "Çölyak hastalığı, genetik yatkınlığı olan bireylerde, buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten adlı proteine karşı vücudun verdiği alerjik tepki ile ince bağırsak başlangıç bölge yapısının değişmesiyle emilim bozukluğuna neden olan otoimmün bir hastalıktır. Çölyak hastaları gluten içerikli besinler tükettiğinde, kronik ishal veya kabızlık, kilo kaybı, midede şişkinlik ve gaz, karın ağrısı, kansızlık ve buna bağlı yorgunluk yanı sıra göz kuruluğu gibi belirtiler yaşarlar" dedi.

Prof. Dr. Özşekir, hastaların öncelikle gastroenteroloji bölümüne başvurmaları gerektiğini belirtirken, Çölyak hastalığı teşhisini koymak için laboratuvar testleri ve Endoskopi ile ince bağırsaktan biyopsi alınması gerekebileceği, Çölyak hastalığında etkin olduğu bilinen tek tedavinin, glutenin ömür boyu diyetten çıkarılması olduğunu açıkladı.

Çölyak hastalığını nasıl önlenir?

Çölyak hastalığı olan kişiler glutensiz diyet uygulayarak, buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi gluten içeren gıdalardan uzak bir beslenme alışkanlığı kazanarak, hastalığın var olan semptomlarını kontrol altına alabilir, yaşam kalitelerini arttırabilir ve hastalıkları ile ilgili komplikasyonların oluşmasını önleyebilirler.