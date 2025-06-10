Muğla’nın Ortaca ilçesinde alkol sofrasında çıkan tartışmanın ardından bir kişi, baba ve oğlunu bıçakla öldürdü, bir kadını ise yaraladı. Kendisi de yaralanan zanlı kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Olay, Terzialiler Mahallesi’nde bugün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Göksal U., Menderes Aşgın’ın evine gelerek beraber alkol almaya başladı. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Göksal U. (35) mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın’ı (45) ve beraber aynı evde yaşadığı Nesrin Acar’ı (43) yaraladı. Bu sırada evde bulunan 13 yaşındaki Menderes Aşgın’ın oğlu Kıvanç Aşgın’ın polisi arayarak bıçaklanma olayını söylediği, bunu duyan Göksal U.’nun Kıvanç Aşgın’ı da bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Komşuların kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dehşet veren bir manzara ile karşılaştı. Ekipler eve girdiklerinde defalarca bıçaklanan ve kanlar içinde yerde yatan Menderes Aşgın ile oğlu Kıvanç Aşgın’ın cesedini bulurken, Nesrin Acar ise sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayda yaralanan ve sonrasında kaçan Göksal U.’nun da bir süre sonra polis tarafından Çaylı Mahallesi bent yolu üzerinde yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.