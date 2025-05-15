Sarıgöl Emcelli Mahallesi’nde 1971 yılında yapılan minare, cami yıkılsa da hayır sahibine duyulan saygıyla bugün hala ayakta duruyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi, hayırseverliğe ve vefa duygusuna örnek teşkil eden bir dayanışmaya imza attı. 1969 yılında Alaşehir merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde büyük hasar gören köy, 1970 yılında yeni yerine taşındı.

Yeni yerleşim alanında 1971 yılında halkın ve hayırseverlerin desteğiyle yapılan caminin minaresi, köy halkından İbrahim Akçadağ tarafından hayrına inşa ettirildi. Yıllarca hizmet veren camide kıble yönünün hatalı olduğunun fark edilmesi üzerine, 2013 yılında cami yıkılarak yeniden inşa edildi. Ancak minarenin yönünün doğru ve yapısal olarak sağlam olması nedeniyle, dönemin muhtarı Muzaffer Demirci ve köy halkı tarafından "hayır sahibine vefa" gerekçesiyle yıkılmadı.

İki yıl süren yeniden inşa sürecinde köy halkı ve çevre hayırseverlerin katkılarıyla yeni bir cami ve çift şerefeli minare yapıldı. 2015 yılında tamamlanan cami, çevre düzenlemesiyle birlikte ibadete açıldı. Yeni caminin yanında yer alan, eski camiden kalan minare ise hala ayakta duruyor.

Emcelli Mahallesi eski muhtarı Muzaffer Demirci, "Caminin kıblesinin yanlış olduğunu bir vatandaşımız fark etti, müftülüğe bildirildi. Yapılan inceleme sonucu hata tespit edildi ve cami yıkıldı. Ancak minareyi, hayır sahibi İbrahim Akçadağ’a duyduğumuz saygı nedeniyle yıkmadık. Bugün hâlâ dimdik ayakta" dedi.

Mahallenin yaşlıları da, "Bu minare, hayırsever İbrahim Akçadağ’ın eseri. Onun hayrına saygı gösterdik. Şimdi bile sapasağlam duruyor" ifadelerini kullandı.

Sarıgöl’de yalnızca merkez Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi ile Emcelli Mahalle Camisi çift minareli olarak biliniyor. Emcelli Mahallesi’nde caminin bahçesinde biri eski, biri yeni olmak üzere iki minare yan yana yükseliyor. Minarelerin ortasında dalgalanan büyük Türk bayrağı ise mahalleye gelen ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.