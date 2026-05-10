Manisa'da Dünya Çölyak Günü'ne özel düzenlenen şenlikte çocuklar doyasıya eğlenirken, glütensiz yaşam konusunda farkındalık oluşturuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Çölyak Organik Beslenme Derneği iş birliğinde Dünya Çölyak Günü kapsamında düzenlenen 'Çölyak Farkındalık Şenliği', yoğun katılımla gerçekleştirildi. Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, çölyak hastalığına dikkat çekildi.

Şenlik kapsamında çocuklar için özel oyun alanları oluşturulurken, yüz boyama etkinlikleri, sihirbaz gösterileri ve çeşitli atölye çalışmaları büyük ilgi gördü. Gün boyunca gönüllerince eğlenen çocuklar sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikte ayrıca çölyak hastalarının tüketimine uygun olarak hazırlanan glütensiz kurabiyeler katılımcılara ikram edildi. Düzenlenen organizasyonla hem glütensiz beslenmenin önemine vurgu yapıldı hem de çölyak hastalarının yaşadığı zorluklara karşı toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflendi.

Farkındalık etkinliğine Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Volkan Sert, Koordinatör Derya Hüner, Mutlu Beslen Kadın Kooperatifi Başkanı Özlem Şivecan, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.