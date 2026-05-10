Manisa'da mahalle muhtarlarının daha etkin ve profesyonel hizmet sunabilmesi amacıyla 'Muhtarlar Akademisi Eğitimi' projesi hayata geçirildi. İletişimden afet yönetimine kadar birçok başlıkta eğitim alacak muhtarlar, vatandaşların taleplerine daha hızlı ve doğru çözümler üretmeyi hedefliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğinde mahalle muhtarlarına yönelik 'Muhtarlar Akademisi Eğitimi' projesi başlatıldı. Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Sivil Katılım Projesi kapsamında yürütülen çalışma ile muhtarların yerel yönetimlerdeki rolünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen projede, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı da aktif görev alıyor. Eğitim programı sayesinde mahalle muhtarlarının kamu ile vatandaş arasında daha güçlü bir iletişim köprüsü kurması hedefleniyor.

Program kapsamında muhtarlara; etkili iletişim, katılımcı yönetişim, afet yönetimi, kriz anlarında liderlik, kadın, çocuk ve dezavantajlı gruplara yönelik destek mekanizmalarının kullanımı gibi çeşitli konularda eğitim verilecek.

Yetkililer, eğitimlerle birlikte muhtarların mahallelerde daha kapsayıcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla görev yapmasının amaçlandığını belirtti.

Mayıs ayı boyunca devam edecek eğitimlerin toplam 16 saat süreceği öğrenildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi BESOT binasında gerçekleştirilen programın sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan muhtarlara sertifika verileceği bildirildi.