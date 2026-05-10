Manisa Büyükşehir Belediyesi ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle kapılarını açan 9. Manisa Kitap Fuarı, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Kültür ve sanatın buluşma noktası haline gelen fuar, ünlü yazarları, şairleri ve akademisyenleri Manisalı okurlarla bir araya getirerek şehirde gerçek bir edebiyat şöleni yaşatıyor.

Atatürk Kent Parkı'nda kurulan fuar alanı, sabahın ilk saatlerinden itibaren her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor. Program kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza günleri, okurlara hayranı oldukları isimlerle tanışma fırsatı sundu. Fuarın konukları arasında; Cihat E. Çiçek, Selim Erdoğan, Coşkun Aral, İlyas Salman, Sinan Yağmur, Otisabi (Yılmaz Aslantürk), Yoshinori Moriwaki, Hanefi Avcı, Kezban Küçük Avcı, Zeynep Altıok Akatlı, Osman Çaklı, Can Uğur ve Hidayet Karakuş gibi isimler yer alıyor.

Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinin katılımıyla binlerce eseri okurla buluşturan 9. Manisa Kitap Fuarı, 17 Mayıs tarihine kadar her gün 10.00 - 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.