Türkiye'nin en köklü edebiyat buluşmalarından biri olan 53. Uluslararası Şiir İkindileri, Manisa'nın Salihli ilçesinde sanatseverleri bir araya getirdi. Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından şairlerin katıldığı etkinlikte, 'Dionysos Şiir Ödülü' Şair Şükrü Erbaş'a, 'Dionysos Sanata Emek Ödülü' ise Yazar Ayşe Kulin'e verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, şairler, yazarlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

1985 yılından bu yana aralıksız sürdürülen ve Türkiye'nin en uzun soluklu şiir organizasyonlarından biri olarak gösterilen Uluslararası Şiir İkindileri'nin editörlüğünü bu yıl da Şair ve Yazar Tuğrul Keskin üstlendi. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen şairler eserlerini seslendirirken, salonu dolduran edebiyatseverler unutulmaz bir şiir akşamı yaşadı.

Programda edebiyat dünyasının önemli isimleri ödüllerle onurlandırıldı. 53. Uluslararası Şiir İkindileri kapsamında 'Dionysos Şiir Ödülü'ne layık görülen Şair Şükrü Erbaş ile 'Dionysos Sanata Emek Ödülü'nü alan Yazar Ayşe Kulin, yaptıkları konuşmalarda sanatın toplumsal yaşam için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Yarım asrı aşan geçmişiyle kültür ve sanat yaşamında önemli bir yere sahip olan Salihli Şiir İkindileri, bu yıl da Manisa'da şiir ve edebiyat rüzgarı estirdi.