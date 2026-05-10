Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında 10 bin üreticiye 300 bin yerli sebze fidesi dağıtıldı. Killik Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Amacımız çiftçimizin ve köylümüzün çok daha iyi şartlarda yaşaması' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Alaşehir'in Killik Mahallesi'nde fide dağıtım töreni düzenlendi. Törende üreticilere 100 bin domates, 100 bin biber ve 100 bin patlıcan fidesi olmak üzere toplam 300 bin fide dağıtıldı. Bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun yerel çeşitlerden seçilen fidelerle hem kadın emeğinin üretime katılması hem de yerel tohumların korunması hedefleniyor.

Fide dağıtımı için Killik Mahallesi'ne gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, mahalle girişinde traktör konvoyları ve meşalelerle karşılandı. Vatandaşları traktör üzerinden selamlayan başkanlar, daha sonra üretici kadınlara fideleri teslim etti.

Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yerel çeşitlerin önemine dikkat çekerek, 'Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle yerel çeşitlerimizi sizlerle buluşturuyoruz. Sizlerden ricam, bu ürünlerin tohumlarını üretmeniz ve bu mirası gelecek nesillere aktarmanızdır' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaları anlatarak, 'Sizlere hizmet etmek bizim için bir onurdur. Kooperatiflere destek oluyor, sulama boruları döşüyor, sondajlar açıyor ve Ziraat Odalarımıza iş makineleri tahsis ediyoruz. Bugün ise 10 bin çiftçimize 300 bin fide ulaştırıyoruz. Bahçelerinizden bereketli ve doğal ürünler alın istiyoruz. Bizim tek amacımız Manisa'nın zenginleşmesi ve güzelleşmesi' ifadelerini kullandı.

Programın ardından Başkan Dutlulu ve Başkan Öküzcüoğlu mahalle sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi, pazaryerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara hayırlı işler diledi.