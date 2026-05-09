Forum Manisa, Anneler Günü kapsamında çocukların anneleri için hazırladığı saksı boyama ve bitki dikimi atölyesiyle keyifli anlara ev sahipliği yapıyor.

Alışveriş ve sosyal yaşamı bir araya getiren modern bir yaşam merkezi Forum Manisa, Anneler Günü kapsamında 9-10 Mayıs tarihlerinde çocukların annelerine hediyelerini hazırlayacakları özel bir atölye etkinliği düzenliyor. Program boyunca çocuklar, anneleri için hazırladıkları el emeği hediyelerle anlamlı bir Anneler Günü deneyimi kazanacak.

Özel hediye seti

Etkinlik kapsamında çocuklar, anneleri için saksı boyama çalışması gerçekleştirecek ve Anneler Günü kartları hazırlayacak. Hazırlanan saksılara çiçek yerleştirilerek özel bir hediye seti oluşturulacak ve annelere sunulacak. 5-12 yaş arası çocukların katılımına açık etkinlik, 13.30, 14.30, 16.00, 17.00 ve 18.00 saatlerinde düzenlenecek seanslarla gerçekleştirilecek. Her seansta 25 çocuk etkinliğe katılım sağlayabilecek.