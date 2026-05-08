MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi'nde, Ramazan ayı nedeniyle ertelenen 21 Mart Türk Dünyası ve Toplulukları Nevruz kutlamaları yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğrencilerin halk oyunları, şiir ve müzik gösterileriyle renk kattığı programda Nevruz ateşi yakıldı, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Killik Şehit Hüdaverdi Özkan Ortaokulu tarafından organize edilen Nevruz kutlama programı okul bahçesinde düzenlendi. Türk kültürünün önemli geleneklerinden biri olan Nevruz'un yeniden doğuş, kardeşlik ve dayanışma anlamı taşıdığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Programa Kaymakam Alper Faruk Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Latif Akgün, Şube Müdürü Mustafa Yılmaz, Killik İlkokulu Müdürü Musa Ataç, Killik Mahalle Muhtarı Şuayip Zeybek, Killik Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şükrü Dündar, okul aile birliği temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın koordinatörlüğünü İngilizce Öğretmeni Fatma Çetin Adıgüzel ile Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Çetinkaya yaptı.

Kutlamalar kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri büyük beğeni toplarken, Türk dünyasının farklı kültürlerinden esintiler sunan performanslar izleyenlerden alkış aldı. Etkinlikte yakılan Nevruz ateşinin üzerinden öğrenciler ve protokol üyeleri atlayarak baharın gelişini sembolik olarak kutladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Killik Şehit Hüdaverdi Özkan Ortaokulu Müdürü Tolga Topal, Nevruz'un Türk milletinin yeniden dirilişinin simgesi olduğunu belirterek, 'Nevruz yalnızca baharın gelişi değil, aynı zamanda milletimizin her zorluktan sonra yeniden ayağa kalkma kudretinin de ifadesidir. Bizlere düşen görev bu kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır.' dedi.

Etkinlik boyunca öğrenciler şiir okudu, müzik gösterileri ve çeşitli sahne performansları sergiledi. Veliler çocuklarının gösterilerini cep telefonlarıyla kaydederek o anları ölümsüzleştirdi. Türk bayrakları ve Nevruz temalı süslemelerle donatılan etkinlik alanı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Program sonunda öğrenci ve davetlilere mangal ikramında bulunuldu. Protokol üyeleri öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.