Saadet Partisi Alaşehir Hanım Kolları tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen buluşmada kadınlar bir araya geldi. Programda birlik, dayanışma ve yeni katılımların artarak sürdüğü mesajı verildi.

Saadet Partisi Alaşehir Hanım Kolları tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleştirildi. Parti lokalinde düzenlenen etkinlikte Alaşehirli kadınlar bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda kadınlar hem Anneler Günü üzerine sohbet etti hem de güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Saadet Partisi Alaşehir Hanım Kolları Başkanı Emel Özcan yaptığı konuşmada, partiye yeni katılımların olduğunu belirterek yükselişin devam etmesi adına bu tür etkinlikleri artırarak sürdüreceklerini ifade etti. Özcan, 'Milletimizin sorunlarını çözme noktasında bir adım daha ileri giderek herkesi partimize davet ediyoruz. Bu toplantılar vesilesiyle davetimizi bir kez daha yineliyoruz. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, Alaşehirli annelere selam ve saygılarımızı sunuyoruz.' dedi.