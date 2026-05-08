Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Sanata Teşvik ve Sanata Yaşam Programı' kapsamında Ritim Konseri ve Sergi etkinliği düzenlendi.

Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen Anneler Günü programında şehit eşleri, gazi yakınları ile kurum personeli de görev aldı.

Ritim Sanatçısı Mustafa Gökhan Ataoğlu'nun gönüllü çalışması önderliğinde oluşturulan ''Ritim Atölyesi Anneler Günü Konseri'nde Ritim Atölyesine 10 şehit yakını ve gazi ailesi ile 6 Sosyal Hizmet Merkezi personeli katılım sağladı.

Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı kapsamında, Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde, deri işleme ve boyama işlerinin yürütüldüğü, Deri'n Sanat Atölyesi açıldı.

Engelli ve şehit yakınları ve gazilerden oluşan atölye katılımcılarının yaptığı el sanatları ürünler konser öncesinde görücüye çıktı.

Programa Salihli'nin ilk Çocuk Ritim Grubu ve Dansın Perileri Grubu eşlik etti.

Konser ve sergi programına, Salihli Kaymakam Vekili Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Salihli Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Aslan, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, ilçe protokolü şehit yakını, gazi, gazi yakınları ve aileleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katılım sağladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, bir konuşma yaptı.

Programda ayrıca Yavuz, Şehitler Anısına yazdığı şiiri okudu.