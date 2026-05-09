Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzümden önce hasadına başlanan taze bağ yaprağı, kilosu 100 liradan alıcı bularak üreticinin yüzünü güldürüyor.

Sarıgöl ve çevresindeki üzüm bağlarında mayıs ayının başlarıyla birlikte yaprak mesaisi başladı. Sabahın erken saatlerinde asmalardan özenle toplanan taze bağ yaprakları, ilçedeki çeşitli alım merkezlerine getirilerek tüccarlara teslim ediliyor. İşletmelerde salamura yapılmak üzere toplanan yaprakların kilogramı ise 100 liradan işlem görüyor.

Sarıgöl Çimentepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda yaprak alıcısı olan Kubilay Tanrıöver, yaprak hasadının bölgeye hareketlilik getirdiğini vurguladı. Tanrıöver, 'Bir kişi günlük ortalama 25-30 kilogram taze yaprak toplayabiliyor. Bu, aileler için çok iyi bir gelir kaynağı. Üzüm hasadından önce hem aile bütçelerine ekonomik destek sağlanıyor hem de ilçe piyasasına büyük bir canlılık geliyor. Toplanan bu taze bağ yaprakları, işletmelerde salamura edildikten sonra yurt içi ve yurt dışı pazarlarına sunuluyor' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bölgedeki taze bağ yaprağı alımlarının eylül ayı sonuna kadar aralıksız devam edeceği öğrenildi.