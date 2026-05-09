Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gökeyüp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.B. idaresindeki 45 AUZ 721 plakalı kamyon ile Ramazan Kayrak yönetimindeki 45 L 0216 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsünün eşi ve 2 çocuk annesi Emine Kayrak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü Ramazan Kayrak ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.