Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali sona erdi. Kapanış töreninde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 'Yurt içinden ve yurt dışından gelen şairlerle, 3 gün boyunca şiirin ve edebiyat ikliminde buluşmanın mutluluğunu yaşadık.' dedi.

12'inci Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi. Aydos Kalesi'nde başlayan ve üç gün boyunca şiir konserleri, okul buluşmaları, söyleşiler, konserler ve İstanbulensis Şiir Yarışması ödül töreniyle dopdolu geçen festivalde yurt içinden ve yurt dışından şairler Sultanbeyli'de ağırlandı. Programa Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın yanı sıra Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ayhan Üşdi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

3 gün sürdü

Festivalin açılışının Aydos Kalesi'nde gerçekleştirildiğini belirten Başkan Ali Tombaş, İstanbulensis Şiir Festivali'nin Sultanbeyli'nin kültür ve sanat hayatında özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. Üç gün boyunca ilçede şiirin birleştirici diliyle güzel bir kültür iklimi oluştuğunu vurgulayan Başkan Tombaş, şöyle konuştu:

'12. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'mizi bu yıl da büyük bir heyecanla gerçekleştirdik. Festivalimizin açılışını, ilçemizin en önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Aydos Kalesi'nde yaptık. Ardından üç gün boyunca şairlerimizi, sanatçılarımızı, öğrencilerimizi ve şiire gönül veren hemşehrilerimizi farklı programlarda bir araya getirdik. Şiir konserleriyle, söyleşilerle, konserlerle ve okul programlarıyla dolu dolu bir festival yaşadık. Şairlerimiz ilçemizdeki okullarda öğrencilerimizle buluştu; şiir okudu, söyleşiler gerçekleştirdi, gençlerimizle tecrübelerini paylaştı. Bizim için bu buluşmalar çok kıymetli. Çünkü gençlerimizin edebiyatla, şiirle ve sanatla temas etmesini önemsiyoruz.'

Şiir yarışmasına 300 başvuru geldi

Başkan Tombaş, festival kapsamında düzenlenen İstanbulensis Şiir Yarışması'na da değinerek, 'Ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde düzenlediğimiz şiir yarışmamıza 300'e yakın başvuru yapıldı. Dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini takdim ettik. Yarışmaya katılan tüm şiirseverleri gönülden tebrik ediyorum. Her bir başvuru, şiire duyulan ilginin ve gençlerimizdeki edebiyat sevgisinin güzel bir göstergesidir.' ifadelerini kullandı.

'Kültür ve sanat etkinliklerimizi daha da güçlendireceğiz'

İstanbulensis Şiir Festivali'nin her yıl daha da güçlenen bir kültür buluşmasına dönüştüğünü belirten Başkan Ali Tombaş, Sultanbeyli'de kültür ve sanat çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini söyledi. Başkan Tombaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Bugüne kadar İstanbulensis Şiir Festivalimiz kapsamında 60 farklı ülkeden 130 yabancı şairi, Türkiye'den ise 170 şairimizi Sultanbeyli'mizde misafir ettik. Bu yıl da yerli ve yabancı olmak üzere 30'un üzerinde şairimize ev sahipliği yaptık. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin nitelikli kültür sanat etkinlikleriyle buluşması için var gücümüzle çalışıyoruz.

'Kültüre, sanata ve insana yapılan yatırım çok kıymetli'

Programda konuşan Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ise festivalin özellikle gençlere ve okullara ulaşması bakımından önemli bir anlam taşıdığını belirtti.

Festivalin en güzel taraflarından birinin halkla ve öğrencilerle birlikte hazırlanıp yine onlarla birlikte sonuçlandırılması olduğunu vurgulayan Kaymakam Şahin, 'Şairlerimizin öğrencilerimize rehberlik etmesi, yeni şairlerin yetişmesi adına çok kıymetli. Bugün ektiğimiz tohumların yarın kitaplara, yeni eserlere ve yeni edebiyat yolculuklarına dönüşeceğine inanıyorum.' dedi.

Protokol konuşmalarının ardından şairler kendi sesinden unutulmaz bir şiir ziyafeti sundu. Kapanış töreni, Hakan Kabil Demir ve Can Gülbal konseriyle sona erdi.