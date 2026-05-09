Şanlıurfa'da düzenlenen iki ayrı operasyonda, 6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen iki ayrı operasyonda 6 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. İlk operasyonda durdurulan araçta yapılan aramada 3 parça halinde 4 kilo 250 gram skunk bulundu. Araçta bulunan 1 şüpheli, 'uyuşturucu madde imal etmek, nakletmek ve ticaretini yapmak' suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer operasyonda ise bir araçta yapılan aramada, 4 parça halinde 2 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Soruşturma sürüyor.