KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de bakkal işletmecisi Cihan Özdemir, ürün fiyatlarını piyasa değerinin altına çekerek vatandaşın uygun fiyatla alışveriş yapmasını sağladığını söyledi.

Düşük kar marjıyla satış yaptığını belirten Özdemir, buna rağmen zarar etmediğini ifade etti. Terme Caddesi üzerinde market işleten esnaf Cihan Özdemir; yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden işletmesini açtığını belirterek, amaçlarının vatandaşın daha uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmesi olduğunu söyledi. Özdemir, 'Vatandaşımız hesaplı alışveriş yapsın diye işletmemi tekrar açtım. Ürünlerimi piyasadan çok daha aşağı fiyatlarla veriyorum. Vatandaşın pahalı ürün almasını istemiyorum. Ekmek 6 TL. 200 TL'ye yumurta satan da kazanıyor, 100 TL'ye yumurta satan da kazanıyor. Fiyatları düşürerek kar marjımı yüzde 10 seviyesine çektim. Vatandaş da bu durumdan memnun' dedi.

Market alışverişi yapan vatandaşlardan Deniz Gönen ise piyasaya göre daha uygun fiyatlarla satış yapılmasının mümkün olduğunu belirterek, 'Piyasa fiyatının altında veren de kar sağlıyor. Fiyatlar noktasında ciddi denetimler yapılması lazım' ifadelerini kullandı.