Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) tarafından 'Gelecek Burada Başlıyor' mottosuyla hayata geçirilen dev kariyer organizasyonu MCBÜ'KAF'26, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirirken, gençlere sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurarak yeni kariyer fırsatlarını değerlendirme imkânı sunacak.

Manisa CBÜ, öğrenci ve mezunlarını iş dünyasının önemli temsilcileriyle bir araya getirecek olan dev kariyer organizasyonu MCBÜ'KAF'26 için hazırlıklarını tamamladı. 'Gelecek Burada Başlıyor' mottosuyla hayata geçirilen fuar, 12-13 Mayıs tarihlerinde kapılarını açacak. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi yeşil alanda gerçekleştirilecek olan etkinlik, gençlerin kariyer yolculuğuna rehberlik etmeyi hedefliyor. Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan organizasyon kapsamında; katılımcıların sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurma, insan kaynakları profesyonellerini yakından tanıma ve yeni kariyer fırsatları hakkında bilgi alma imkânı bulacağı belirtildi. Alanında öncü birçok firmanın stant açacağı fuarın, öğrenci ve mezunların iş dünyasının beklentilerini daha yakından analiz etmelerine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Öğrenci ve mezunlarının kariyer yolculuğunda her zaman destekçisi olan Manisa Celal Bayar Üniversitesinin, gençleri iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinliklerle donatmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi. Üniversitenin, kaliteli insan kaynağı yetiştirme ve ülke istihdamına katkı sunma hedefi doğrultusunda bu tür vizyon projelerini hayata geçirmeye devam ettiği vurgulandı.

'Kariyer gelişimlerine büyük önem veriyoruz'

Kariyer fuarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Rana Kibar, üniversite olarak öğrencilerin yalnızca akademik başarılarına değil, iş dünyasındaki gelişimlerine de büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Prof. Dr. Kibar, 'MCBÜ'KAF'26 ile öğrencilerimizi ve mezunlarımızı sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya getiriyoruz. Gençlerimizin kariyer planlamalarına katkı sunacak, onları iş dünyasının beklentileriyle buluşturacak çok değerli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Üniversite olarak gençlerimizin nitelikli bireyler olarak yetişmesi ve istihdam süreçlerinde güçlü adımlar atabilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Tüm öğrencilerimizi ve mezunlarımızı bu önemli kariyer buluşmasına davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kariyer yolculuğunda sağlam bir adım atmak isteyen tüm öğrenci ve mezunların, 12-13 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan MCBÜ'KAF'26 etkinliklerine katılım sağlayabileceği bildirildi.