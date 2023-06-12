Öncelikle tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi yıl boyunca gösterdikleri gayret ve performanslarından dolayı tebrik ederim.

Bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna geldiğimiz şu günlerde, yaz tatili heyecanını yaşamayan çocuğumuz yoktur diye düşünüyorum. Öncelikle tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi yıl boyunca gösterdikleri gayret ve performanslarından dolayı tebrik ederim.

Lütfen karneyi gördüğünüzde çocuğunuzun notları ne olursa olsun ona sert tepkiler vermek yerine mevcut durumu anlamaya çalışın. Eğer bir performans düşüklüğü varsa bu sorunu çözmek için çocuğunuzla birlikte hareket edin. Aldığı notlarla çocuğunuzun kişiliğini ve ona olan sevginizi aynı teraziye asla koymayın. Başarı bir bütündür ve yaşam boyu devam eder. Çocuğunuzun aldığı notlar başarının akademik boyutunu oluşturur. Oysa akademik başarı dışında sizi ve çocuğunuzu mutlu edecek daha o kadar çok başarı çeşidi vardır ki hayatta…

Şimdi gelelim yaz tatiline;

Yaz tatili çocukların dinlenmesi ve eğlenmesi gereken bir dönemdir. Ancak bu durum öğrenmenin tamamen ertelenmesi olarak düşünülmemeli. Günlük planlar yapılırken çocukların bedensel-psikolojik-bilişsel anlamda gelişimini sağlayacak aktivitelere yer verilmelidir. Yaz tatilinde ders çalışma ağırlıklı planlardan kaçınmanız gerekiyor. “Ağırlıklı” kelimesine lütfen dikkat edelim. Yani tamamen ders çalışmayı bırakmıyoruz. Çünkü çarpım tablosunu yeni öğrenmiş bir öğrenci yaz tatilini sadece dinlenerek geçirirse yeni eğitim-öğretim yılına başladığında muhtemelen çarpım tablosunu unutmuş olacaktır. Bu nedenle bedensel-psikolojik-bilişsel alanların hepsinin yer aldığı dengeli bir tatil programı oluşturulmalı.

Tatil süresince ara verilmemesi gereken en önemli aktivite kitap okumaktır. Eğer çocuğunuz henüz okuma-yazma bilmiyor ise, siz ona kitap okuyun, okuduğunuz sayfaya ait görselleri gösterin ve anlayıp anlamadığını sorgulamak için birkaç soru sorun. Eğer okuma-yazma biliyorsa kitap okumayı günlük rutininin bir parçası yapmasını sağlayın.

Okul döneminde çocuklarımız günün büyük bir kısmını okulda geçirdiklerinden, aile bireyleriyle geçirdikleri süre sınırlı olur. Bunu telafi etmek için de yaz tatili bir fırsattır. Bu nedenle yaz tatilinde aile üyelerinin hep birlikte vakit geçirmeyi ihmal etmemeleri gerekir.

Aşağıda size fikir vermesi için yaz tatilinde yapılabilecek aktiviteler yer almaktadır. Size uygun olanlarını seçerek günlük rutinlerinizi ve programlarınızı planlayabilirsiniz:

· Tatil başladıktan sonra zihninin dinlenmesi için çocuğunuzun ders çalışmaya ortalama 15 gün ara vermesini sağlayın.

· Ailecek tarihi mekanlardan birkaç tanesini ziyaret edin. Böylece çocuğunuz ülkemizin tarihi zenginliklerini görmüş olur ve aynı zamanda kültürel değerlerimizle ilgili bilgi edinme fırsatı bulur.

· Çocuğunuzun ilgi ve yeteneğine göre bir spor ya da sanat dalı ile ilgilenmesini sağlayın.

· Yaşına, ilgi ve yeteneklerine göre mesleki bir tecrübe kazanmasına destek olabilirsiniz. Örneğin bahçe işlerinde size yardım edebilir ve böylece harçlığını kazanmasını sağlayabilirsiniz.

· Toprak insana huzur verir. Yaz tatilinde tabiatla daha yakın olması için gezi ya da piknikler planlayabilirsiniz.

· Sevdiğiniz arkadaşlarınızla vakit geçirin. Çocuğunuzun da sevdiği arkadaşlarıyla vakit geçirmesini sağlayın. Bu tarz programlar çocuğunuzun sosyalleşmesine katkı sağlar.

· 15 gün derslere ara veren çocuğunuzun bu sürenin ardından her gün en az yarım saat ders çalışmasını sağlayın. Bu zaman diliminde yaşına ve seviyesine uygun tatil kitaplarından faydalanabilirsiniz.

· Ağustos ayının ikinci yarısından itibaren bu yarım saatin üzerine bir önceki yıl işlenen konuların tekrar edildiği bir yarım saat daha ekleyin.

· Eylül ayı itibariyle ders çalışmasına tekrar ara verin ve okullar açılana dek dinlenmesini sağlayın. Okulların açıldığı ilk gün itibariyle de yeni eğitim-öğretim yılına yönelik haftalık ders çalışma programı hazırlayın ve bu programa uymasına özen gösterin.

· Eğer ebeveynler olarak yaz tatili süresinin büyük bir kısmında çalışmak zorundaysanız, çocuğunuzun bedensel-rpsikolojik-bilişsel olarak gelişimini sağlayacak yaz kurslarından ya da yaz okullarından faydalanabilirsiniz. Ancak senelik izin döneminizde çocuklarınızla bol bol vakit geçirmeyi ihmal etmeyin.

Ve bu önerilere şunları eklemek isterim. Yaz tatilinde çocuklarımızı teknoloji kullanımı konusunda serbest bırakmayalım. Çocuğunuzla birlikte tatil boyunca teknolojiyi (tablet, telefon, televizyon, bilgisayar vb) hangi şartlarda, hangi süre aralığında ve nasıl kullanacağına yönelik bir anlaşma yapın. Hem teknoloji kullanımı sırasında hem de diğer aktivitelerde iyi bir gözlemci olun ve çocuğunuzu gözlemleyin. Ayrıca çocuğunuzun yaz tatili boyunca uyku ve beslenme düzenine özen gösterin. Gereğinden fazla esneklik sağlamak çocuğunuzun zararına olacaktır.

Yaz tatilini yukarıda bahsedilen hususlara dikkat ederek geçiren çocuğunuzun, yeni eğitim-öğretim yılı başladığındaki heyecanını ve mutluluğunu gözlerinden anlayacaksınız.

Tüm çocuklarımıza iyi tatiller…

Dr. Pelin ÜREDİ & Prof. Dr. Lütfi ÜREDİ