Kilis’in Musabeyli ilçesinde çocuklar, tarla ve hayvan işlerinden kalan zamanlarını camilerde açılan yaz Kur’an kurslarında değerlendiriyor. Eğlenerek öğrenmeyi amaçlayan kurslara bu yıl yoğun ilgi gösterildi.

Geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu Musabeyli’de, çocuklar yaz aylarını hem çalışarak hem de öğrenerek geçiriyor. İlçe genelinde açılan 42 Kur’an kursunda toplam 760 öğrenci kayıt yaptırdı. Sabah saatlerinde ailelerine yardım eden çocuklar, öğleden sonra camilerdeki kurslara koşuyor.

Musabeyli İlçe Müftülüğü koordinesindeki kurslarda, Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra temel dini bilgiler, ahlâk eğitimi ve sosyal etkinlikler de yer alıyor. Kursların özellikle kırsalda yaşayan çocuklar için hem eğitim hem de sosyalleşme imkanı sunduğu ifade edildi.