Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Geçici Koruma Statüsü'ndeki Suriyelilerin Öncüpınar ve Çobanbey Gönüllü Geri Dönüş Merkezleri üzerinden ülkelerine gönüllü, güvenli ve düzenli dönüşlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti. Kalaylı, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin de operasyon ve denetimlerle kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, düzenlediği asayiş basın toplantısında göç yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçici Koruma Statüsü'nde bulunan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüş süreçlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Kalaylı, 'Geçici Koruma Statüsü'nde bulunan Suriyeli göçmenlerin ülkelerine, Öncüpınar ve Çobanbey Gönüllü Geri Dönüş Merkezleri üzerinden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreçlerine yönelik çalışmalarımız aralıksız kesintisiz etmektedir' dedi.

Vali Kalaylı, 2026 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 20 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlar sonucunda 19 kişinin tutuklandığını, 5 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 5 araca el konulduğunu aktaran Kalaylı, aynı dönemde 7 bin 111 kişinin kimlik kontrolünden geçirildiğini, yapılan denetimlerde ise 4 düzensiz göçmenin tespit edildiğini ifade etti.

Vali Kalaylı, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin ilgili tüm kurumların iş birliğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.