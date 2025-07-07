İzmir’in Bornova ilçesinde bir motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü arasında yaşanan, yoldaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıyan kavgayla ilgili 2 sürücü de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkan kavganın 2 tarafı da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Trafikte şiddet olayları tüm uyarılara ve yüksek cezalara rağmen devam ediyor. Bunun son örneği dün İzmir’de yaşandı. İzmir Bornova’da Ege Üniversitesi kavşağında iddiaya göre motosiklet sürücüsü A.Y. (27) ile ticari taksi sürücüsü S.T. (44) arasında yol verme anlaşmazlığı yaşandı. Motosikletten inen sürücü kaskını çıkararak taksiciye saldırdı. Cama defalarca vurarak kırmaya çalışan motorlu şahıs ile otomobilden inen taksici arasında yumruklaşma başladı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Motosikletli şahıs, vatandaşların müdahalesiyle olay yerinden güçlükle uzaklaşırken yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Emniyet görevlileri olay yerine gelmeden her ikisi de yoluna devam etti.

Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, A.Y. ve S.T.’yi tespit edip gözaltına aldı. Taraflar birbirinden davacı ve şikayetçi olmamasına rağmen savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. 2 kişi de, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.