Kocaeli’de çocuklar ve gençlerle bir araya gelen tiyatro sanatçısı Pınar Kural Çelebioğlu, düzenlediği drama atölyesiyle katılımcılara özgüven ve sorumluluk duygusu kazandırdı.

Tiyatro sanatçısı Pınar Kural Çelebioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde düzenlenen programa konuk oldu. Çelebioğlu, ilk olarak 9-13 yaş grubundaki çocuklarla bir araya geldi. Tanışmanın ardından, dramanın amaç ve hedefleriyle ilgili bilgilendirme yapan sanatçı, bu yöntemle çocuklara kendini ifade etme, empati kurma, sosyal beceriler kazanma, özgüven geliştirme, sorumluluk alma, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi birçok becerinin kazandırılabileceğini belirtti.

Bilgilendirme sonrası başlayan atölyede, "Oyun, çocuğun kendini anlattığı yoldur" anlayışıyla hareket edildi. Çocuklar, sanatsal bakış açısıyla tasarlanmış oyunlarla kendilerini özgürce ifade etme imkanı buldu. Hayal güçlerini geliştirirken aynı zamanda grup çalışmaları, hikaye anlatımı ve drama teknikleriyle zenginleştirilen etkinlikler sayesinde düşünme becerilerini güçlendirdiler.

Aynı gün gerçekleştirilen ikinci oturumda ise 18 yaş üstü yetişkinlerle drama atölyesi düzenlendi. Çelebioğlu, eğitimi bu yaş grubunun özelliklerini dikkate alarak yapılandırdı. Bu kapsamda liderlik, kendini ifade etme, empati kurma, grup içi iletişim, kişisel gelişim ile bedensel ve duygusal farkındalık gibi konulara odaklanıldı.

Belirlenen tema çerçevesinde, gençlerden dramatik süreç içinde bir önermeyi canlandırmaları istendi. Rol alma, doğaçlama ve grup çalışması gibi tekniklerle katılımcılar, duygu ve düşüncelerini sahneledi. Grup içinde etkili dinleme, anlama ve sağlıklı iletişim kurma becerileri ile yargılamadan deneyimleme ve empati kurma gibi yetkinlikler de doğaçlama yöntemiyle ortaya kondu.

Gençler, bu teknikleri kullanarak hem ilerideki iş hayatlarında hem de bireysel yaşamlarında faydalı olacak önemli deneyimler elde etti.