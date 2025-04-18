Kartal’da TEM bağlantı yolunda, sürücüsünün telefondan konum bilgisi almak için emniyet şeridine yanaştırdığı otomobil ile emniyet şeridinde seyir halinde olan motosiklet çarpıştı. Yere savrulan motosikletli ağır yaralandı.

Kaza, Kartal’da Uğur Mumcu Mahallesi TEM otoyolu bağlantı yolunda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kocaeli’den İstanbul’a asker ziyaretine gelen ve yakınlarıyla beraber 41 E 3096 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Selçuk Sarıçayır, bir yakınından telefonla konum bilgisi almak için aracını emniyet şeridine doğru yanaştırdı. O sırada emniyet şeridinden ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 MIR 503 plakalı motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı öğrenilen sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı, yaralı ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Selçuk Sarıçayır, "Biz şeridimizden gidiyorduk arıza şeridine çekip konum isteyecektik. O esnada yanaşmaya çalışırken motosiklet süratli şekilde vurdu. Allah yardımcısı olsun. İnşallah Rabbim şifalar verir. Sıkıntılı bir kaza oldu. Askerimiz vardı yemin törenine gelmiştik. Arıza şeridinde durup konum alacaktık. Şeride girmek için yavaşladık. Motosikleti fark edemedik biraz süratliydi galiba" dedi.

Kazaya tanık olan sürücü Salih Can, "Kaza yapan araç benim tam önümdeydi. Motorcu emniyet şeridine girdi. Araç da bu sapağa döneceği zaman bu motorcu kontrolünü kaybedip yandan araca çarptı. Motorcuya burada 10-15 dakika kalp masajı yaptılar" dedi.