Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarıyla örnek oluyor. Almanya’da öğrenim gören Ostfalia Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri Eskişehir’e geldi.

Türkiye’deki sosyal hizmet eğitimi ve uygulamalarını tanımak, Almanya’daki sosyal hizmet sistemiyle karşılaştırmalı bir bakış açısı kazanmak amacıyla Eskişehir’e gelen Almanya’nın Wolfenbüttel şehrinde bulunan Ostfalia Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden 14 lisans öğrencisi ve 2 öğretim üyesi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nün misafiri olarak kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Sosyal belediyecilik anlayışını incelediler

Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nı da ziyaret eden heyet, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği örnek projeleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyaret çerçevesinde heyet; Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Aşevi, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, Emek Kafe, ESMEK sağlıklı yaş alma atölyesi gibi birimleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Almanyalı öğrenciler takdirle karşıladı

Sosyal hizmet uygulamalarının nasıl planlandığı ve hayata geçirildiği konusunda kapsamlı bilgi edinen konuk grup, belediyenin özellikle dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerini takdirle karşıladıklarını ifade etti. Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan öğrenciler ve öğretim üyeleri, Eskişehir’de birçok kamu ve özel sosyal hizmet kuruluşunu gezme fırsatı bulduklarını, bu anlamda kendilerine destek sunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekibine teşekkür ettiklerini belirtti.