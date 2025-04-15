Kırşehir’de Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Emniyet Kültür ve Sanat Günleri Projesi hayat buldu.

Kent merkezi ve ilçelerde öğrenim gören 750 öğrenci emniyet birimlerinde polislerle bir araya geldi. Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen projede; sinema etkinliği öncesinde emniyet birimleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinliklerde öğrencilerin birlik ve beraberliğini pekiştirmek, sınav stresini azaltmak şehrin tarihi hakkında bilgi vermek ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak adına sunum gerçekleştirildi.

Etkinliklerde öğrenciler ’Bir Cumhuriyet Şarkısı’ filmini izleme fırsatı buldu. Kırşehir Müzesini de gezen öğrencilerle tarihi değerler hakkında bilgi verildi. Projede; gençlerin bilinçlenmesi, şiddet ve kötü alışkanlıkların önüne geçilmesi için çalışmalar yürütüldü.