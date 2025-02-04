Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesi Kütüphane Yarıyıl Programı kapsamında okulların tatile girmesiyle çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Halk Kütüphaneleri’nde, Kütüphane Yarıyıl Programı (KÜYAP) çerçevesinde özellikle dezavantajlı çocukların eğitime devam etmelerini sağlamak amacıyla çeşitli eğitici ve eğlendirici etkinlikler düzenleniyor. Bor İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile İlçe Halk Kütüphanesi’ndeki programda çocuklar farklı atölyelerde düzenlenen etkinliklerle hem eğlendi hem de öğrendi. Öğretmen Hatice Kocabaşa tarafından öğrenci ve velilerine Ney enstrümanı ile müzik ziyafeti sunuldu, ebru sanatı etkinliği gerçekleştirildi. Ebru sanatı ile öğrencilerin odaklanma, el becerilerini geliştirmeleri, sabır ve konsantrasyon gelişimi ile aynı zamanda zihinsel ve duygusal rahatlamanın sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi. Öğretmen Volkan Yıldırım’ın destekleriyle ise Robotik Kodlama Atölyesinde çocuklar eğlenceli ve eğitici etkinlik gerçekleştirdi. Robotik kodlama eğitimi ile analitik düşünebilme, problem çözme, farklı bakış açısı geliştirme, 3 boyutlu düşünme ve hayal gücünü geliştirme konularında çocukların gelişmelerini destekleyici projeler geliştirildi.

Bor İlçe Halk Kütüphanesi’ndeki etkinliklere katılan çocuklar, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen zekâ oyunları ile eğlenceli vakit geçirirken, İsmail Bakır’ın katılımı ile yapılan etkileşimli kitap okuma saatinde çocukların hayal kurmaları, okunan kitaba kendi bakış açıları ile yorumlamaları sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kütüphanelerde izletilmesi amacıyla gönderilen animasyon filmleri de izleyen çocukların yeni nesil kütüphane hizmeti anlayışıyla eğlenceli ve renkli faaliyetler aracılığıyla yaşam boyu kütüphanelerden faydalanması, bilgiye eşit şartlarda erişebilmesi hedefleniyor.