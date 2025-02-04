Sakarya’nın Arifiye ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında öğrenciler, veliler ve hayırseverlerin katkılarıyla toplanan kitap ve kışlık giysi yardımları, Malatya’daki ihtiyaç sahibi okullara ulaştırıldı.

Sakarya Arifiye’de bulunan Kazım Karabekir İlköğretim Okulu öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardım malzemeleri, Malatya’daki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Maldia Ortak Akıl ve İrade Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında yüzlerce öğrenciye kitap ve kışlık giysi yardımı yapıldı.

Dernek Başkanı Eğitimci-Yazar Asuman Sarıtaç, hayırseverler tarafından bin 700 adet hikaye kitabı, 75 adet hikaye seti, 240 adet atkı-bere-eldiven takımı ve 500’e yakın kışlık çorabın kendilerine yollandığını belirterek, "İl Milli Eğitim Müdürümüz Behçet Bakır ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yardımların dağıtılacağı okulları belirledik" dedi.

Bu kapsamda Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz, Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu, Hekimhan Söğüt, Battalgazi Milli Egemenlik, TOKİ Bahar ve Yazıhan Abdurrahman Serttaş okullarında ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıklarını belirten Sarıtaç, "Malatya’mızın birliğe ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.