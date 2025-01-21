Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Alper Aykanat, sıcak odada kalın giyinerek yatan ve üstü örtülen çocukların bağışıklığının düşerek hastalıklara açık hale geldiğini, soğuk ortamda uyuyan çocukların ise hastalık ve virüslere karşı dirençli olarak yetiştiğini söyledi.

Son dönemde dünya genelinde ve Türkiye özellikle çocuklardaki hastalık ve viral enfeksiyon vakalarında artış gözlemleniyor. Uzun süren bu hastalık süreci hakkında bilgi veren Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Alper Aykanat, ailelerin çocukları olması gerekenden daha fazla sıcağa maruz bırakarak bağışıklıklarını düşürdüğüne dikkat çekerek, sobalı ve köy evlerinde soğuk odada ideal sıcaklıkta uyuyan çocukların dirençlerini örnek göstererek ailelere uyarılarda bulundu.

“Sıcak oda, kalın giysi, yorgan ve kalorifer ile çocuğunuzun hasta olması için başka bir faktöre gerek kalmıyor”

Yapılan en büyük yanlışlardan birinin çocukların gereksiz sıcaklıklara maruz bırakılması olduğuna değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Alper Aykanat, “Bu dönem dünyada ve ülkemizde de ciddi derece artan öksürük, yüksek ateş, kusma ve ishal gibi bir salgın dönemi başladı. Bu dönemde çocukların direnci düşmeyen ateşlerinden dolayı ailelerimiz ciddi panik durumundalar. Bu durumdaki çocuklara yapılması gereken dengeli beslenme ve gece beslenmesi olmadan uyumaları. Serin bir ortamda, oda sıcaklığının 22 dereceyi geçmediği bir ortamda uyumalarını sağlamaktır. Çünkü mukozalar (sümükdoku) kaloriferle beraber sıcak ortamda çocukların ağız ve burunlarının kurumasına neden oluyor. Burnunu kullanarak filtre görevi yapamayan çocuk da ağzını açıyor ve mikrobik enfeksiyonların da üreme hızı artıyor. O yüzden ev sıcaklıklarının 22 derecenin üstüne çıkmaması gerekiyor. Kalorifer başlı başına bir sıkıntı. Çocukları sıkı giydirip, üstünü örtüp, tulum giydirip, kaloriferin yanına koyduğunuzda çocuğunuzun hasta olması için başka bir faktöre gerek kalmıyor. Bir de gece yemek yiyip yattıysa mideden ağza gelenler dahil olmak üzere sıcak ortamda savunmasız kalan çocuğun bünyesinde mikroplar çok hızlı ürüyor. Serin ortamda uyumak, dengeli beslenmek, vücudun hatalıklara karşı bağışıklık geliştirmesinde yardımcı olacak bir mekanizmadır. Bu önlemlere rağmen yine bir hastalık oluşmuşsa antivirüs (viral tedaviler) ya da maalesef antibiyotik tedaviler de vermek durumunda kalabiliyoruz” dedi.

“Soğukta uyuyan çocuklar hastalanmaz ve sağlıklı büyürler”

İdeal oda sıcaklığı olan 22 derecede uyutulan çocukların hastalıklara karşı dirençli büyüdüğüne değinen Uzm. Dr. Mustafa Alper Aykanat, “Köy şartlarında veya sobalı evlerde baca tütmesin, soba zehirlenmesi olmasın diye belli bir saatten sonra sabaha kadar sobaya yakıt koymayız. Serin ortamda, yorganın altında, baş dışarıda olacak şekilde, ailelerimize göre çok soğuk ama bize göre olması gereken serinlikte uyumaları mükemmel bir durum. Bahsettiğimiz ortam şartlarında uyuyan çocuklar hiç hastalanmazlar, çok sağlıklı büyürler. Bunu sosyal medyada da sıklıkla görüyoruz. İskandinav ülkelerinde, Almanya’da, Hollanda’da ve birçok ülkede çocuklar parklarda, balkonda veya dışarıda bahsettiğimiz şekilde uyutulan çocuklar görüyoruz. Bu çocuklarda mükemmel bir bağışıklık kazanmasına neden oluyor. Sıcak, bağışıklığın en büyük düşmanıdır. Soğuk ise her zaman mükemmel bir bağışıklık dostudur. 22 derece sıcaklıkta insanlar nasıl giyindiklerine bir baksınlar. 22 derece mükemmel bir sıcaklıktır. Psikolojik olarak aileler, ’acaba çocuğum üşür mü?’ düşünmesinden kaynaklanıyor. Dışarısının eksi 30 derece olması bizim için önemli değil. Odanın ortamının 22 derece olması, DSÖ’ye göre ise 18 derece olmasında bile mükemmel bir uyku alınıyor. Kısacası ‘çocuk üşür’ içgüdüsüyle sıkı giydirilmek 22 derecede bile çocuğun sıvı kaybetmesine neden olur. Sezaryen olan anneler ve ameliyata giren insanlar hatırlarsa ameliyathanelerde üşürler. Ameliyathaneler çok soğuktur. Bu imkansızlıktan dolayı değil, mikrop üremesin, hijyeni olsun diye böyle yapılır. 37 derece sıcaklıktaki anne karnından sıcak bebeği, annenin bile dişlerinin soğuktan kitlendiği, titrediği soğuk ortama alınması bile bizim ne kadar soğuk bağışıklığına önem gösterdiğimizi tıbbi açıklamasıdır” diye konuştu.

Hastalıktan korunma yöntemlerinin başında el temizliği ve aşıların da önemli rol oynadığını ifade eden Uzm. Dr. Aykanat şunları söyledi:

“Orta kulak iltihabı da bu dönemde sık karşımıza çıkıyor. Çok ciddi şekilde ’influlenza’ dediğimiz virüs enfeksiyonlara ortaya çıkmaya başladı. Bunların yaz sonunda rutin grip aşıları, sağlık ocağının yaptığı aşılar ve burada yapılamayan özel aşı denilen meningokok gibi yakalandığında ölüm ya da ciddi komplikasyonlarla sonuçlanabilen hastalıklara bağışıklık için aşıları da öneriyoruz. Bize başvuran tüm aileler bu konular hakkında bilgilendiriliyor. Gerekli aşıları önerir ve yaparız. Ayrıca bu koruma yollarına ilaven en çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de el hijyenidir. Ellerimizi temiz tuttuğumuz süre, 2 dakika boyunca sabunlu suyla yıkadığımız sürece başlangıçtaki mikrobun ağız yoluyla alınmasını engelliyoruz.”