Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Uzmanı Dr. Yasemin Demir Yiğit, romatizmal hastalıkların sadece yetişkinlerde değil, çocukluk çağında da görülebileceğine dikkat çekti.

Dr. Yiğit, çocukların, yetişkinlerin küçük halleri olmadığını, onların tedavisi ve takibinin kendine özgü kurallara göre yapılması gerektiğini söyledi. Yiğit, eklemlerde geçmeyen şişlik, sürekli ağrı, hareket kısıtlılığı, ciltte döküntüler, uzun süren ya da tekrarlayan ateş durumlarında mutlaka bir çocuk romatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini ifade etti.

Çocuk romatolojisinin sadece kas ve eklem hastalıklarıyla değil, bağ doku, damar hastalıkları ve tekrarlayan ateş sendromlarıyla da ilgilendiğini belirten Yiğit, sık görülen bazı hastalıkları şöyle sıraladı: "FMF (Ailevi Akdeniz Ateşi), PFAPA (tekrarlayan bademcik iltihabı), Behçet hastalığı, Juvenil Dermatomyozit (cilt ve kas tutulumu), Lupus (bağ dokusu hastalıkları) ve Vaskülitler (damar iltihapları)."

Dr. Yiğit, "Sadece tahlil sonuçlarına bakarak tanı koymuyoruz. Hastanın hikayesi, muayenesi ve klinik bulguları çok önemli. Tanı koyarken diğer branşlarla da iş birliği içinde hareket ediyoruz. Çocuk Romatolojisi, detaylı ve titiz bir uzmanlık alanıdır. Aileler, çocuklarında yukarıdaki şikayetleri fark etmeleri durumunda vakit kaybetmeden bir çocuk romatoloji uzmanına başvurmaları gerekiyor" dedi.